Son Dakika Haberleri: Kilis'te güvercin hırsızlığına 3 tutuklama
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Kilis'te güvercin hırsızlığına 3 tutuklama

1 saat önce

Kilis'te güvercin çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te güvercin hırsızlığına 3 tutuklama, System.String[]
Kilis'te güvercin çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yavuzlu köyündeki bir evden güvercin çalan A.Y, F.Y. ve F.G, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:39 Kaynak: AA
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