Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı

09.05.2022 13:38

Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandıHatay karayolu 1.5 saat trafiğe kapatıldı.

Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı

KİLİS Kilis'te, hafriyat kamyonu devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanırken, Kilis- Hatay karayolu 1.5 saat trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail A. Yönetimindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat kamyonu Kilis-Hatay karayolunda 10'uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasındaki taş ve molozlar yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu 1.5 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı
Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı

YORUMLAR
500
Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı Kilis'te 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği yapıldı Kilis'te 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği yapıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye sert sözler: Önemli olan don değil şarkı
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım
15:07 Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te hafriyat kamyonu devrildi, yol 1.5 saat trafiğe kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement