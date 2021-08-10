Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı metruk binada yakalandı - Son Dakika

Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, kent merkezinde ve köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda M.A, saklandığı metruk binada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.