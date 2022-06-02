Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna 2 yavru kedinin düştüğünü gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Havalandırma boşluğuna halat yardımıyla inen itfaiye personeli, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kedileri çıkardı.
Kurtarılan kediler sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika