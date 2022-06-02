Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

02.06.2022 09:56
Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna 2 yavru kedinin düştüğünü gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Havalandırma boşluğuna halat yardımıyla inen itfaiye personeli, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kedileri çıkardı.

Kurtarılan kediler sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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