Kilis'te hayat normale döndü - Son Dakika

Kilis'te hayat normale döndü

KİLİS - Kilis'te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra aileler çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkarken caddelerde yoğunluk yaşandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp çarşıya çıktılar. Kilis'te caddelerde yoğunluk yaşanırken,

Bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi. Adete Kilis Korona virüs öncesindeki günleri aratmadı.