Kilis'te, hayırseverden 24 derslikli lise - Son Dakika

Kilis'te, hayırseverden 24 derslikli lise

Kilis'te, hayırsever işadamı Ahmet Karakılınç tarafından son deprem yönetmeliğine uygun şekilde 24 derslik lisenin temeli törenle atıldı.

Elazığ Sivrice Merkezli 6.8 şiddetindeki deprem sonrası okul, kamu kurul kuruluşları ve binaların depreme dayanıklı olup olmadığı tartışıldığı bir günde hayırsever işadamı Ahmet Karakılınç tarafından deprem yönetmeliğine uygun okul temeli törenle atıldı.

Karataş'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde 24 derstlik lise inşaatının temel atma törenine Kilis Vali Vekili Mesut Tabakçıoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, daire amir ve müdürleri ile hayırsever işadamı Ahmet Karakılınç ve ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, yaptığı konuşmada, Hayırsever işadamı Ahmet Karakılınç'a teşekkür ettiğini ifade ederek, 'Okullarımızın bahçesinde 85 tane konteyner var. 12 tane okulumuz ikili eğitim yapıyor. Hala okullaştıramadığımız öğrencilerimiz var. Öncüpınar Konteyner kenti taşıdığımız örencilerimiz var. Bunları derleyip toparladığımızda çok ciddi anlamda bir derslik ihtiyacımız var. Allah razı olsun devletimiz çok yoğun bir şekilde yapıyor. Sadece devletimizin yetmiyor, hayırseverlerimizin bu sürece dahil olması gerekiyor. Onlardan bir tanesi Ahmet Karakılınç, kendisine katkısı emeği için teşekkür ediyorumö dedi.

Ahmet Karakılınç, yaptığı konuşmada, Kilis'te liseyi bitirip dışarı gittikten sonra okul yapma hayali olduğunu belirterek, 'Hep derdim ki allahım bana verirsen ben bir okul yaptıracağım. Allahıma şükürler olsun ki bugün hayalimizin ilk adımını atıyoruz. İnşallah bu okulumuzdan vatanına, milletini hayırlı evlatlar yetişmesine vesile olur. Okulun projesi 2019 yılı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı depreme dayanıklı en son projedir. Bizde Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu 2019 yılı tip projesini burada uyguluyoruzö dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Adaylık sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiğinde eğitim sorunun çözmek için 100 bin metre karelik alana ihtiyaç olduğunu belirtiklerini ifade ederek,öO zaman dedim ki halkımız bize teveccüh eder bize yetkili verirse en öncelikle konumuz olacaktır. Belediye başkanı olarak görevinde 10'uncu ay bitiyor. Bugün itibariyle 95 bin metrekare alan belediyeden, özel şahıslardan, suma fabrikasının yeri milli eğitim müdürlüğünün emrindedir. Bu ikinci okul, Mehmet Döğme'den sonra Ahmet Karakılıç'ı ile birlikte, devletimiz bir yandan arsa ürerken bir yandan da hayır severler tel atıyorö dedi.

İl Müftüsü Abdarrahman Şahin'in dua okumasından sonra okul inşaatının temeli atıldı.