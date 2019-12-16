Kilis'te hayvan dolandırıcılığı iddiası - Son Dakika

Kilis'in Polateli ilçesinde, küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Belenözü köyüne hayvan alma bahanesiyle giden H.Ç, S.A. ve N.A. yetiştirici İ.H.S ile küçükbaş hayvanların satışıyla ilgili pazarlık yaptı.

Ödemeyi kent merkezinde yapacaklarını söyleyen üç kişi, İ.H.S'yi atlatarak küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyonetle ortadan kayboldu.

Yetiştirici İ.H.S'nin ihbarı üzerine üç şüpheli jandarma ekiplerince Kilis-İslahiye kara yolunda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.Ç. savcılık kararıyla, adliyeye sevk edilen S.A ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.