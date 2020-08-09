Kilis'te hijyenik koşullarda muhafaza edilmeyen 25 ton patates imha edildi - Son Dakika

Suriye'ye götürülmeye çalışılırken Çobanbey Sınır Kapısı'nda yakalanan 25 ton patates imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Çobanbey Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye götürülmek üzere gümrük sahasına getirilen, 25 ton patates ele geçirdi.

Hijyenik koşullarda muhafaza edilmeyen ve insan sağlığı için tehlikeli olduğunu belirlenen 25 ton patates, iş makinesi yardımıyla açılan çukurlarda üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.

İmha işlemi sırasında güvenlik güçleri ve Sağlık Müdürlüğü personelleri de hazır bulundu.