Son Dakika Haberleri: Kilis'te Hırsızlık İddiası

Kilis'te Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kilis'te, bir tarladan toplanan zeytinleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Kilis'te, bir tarladan toplanan zeytinleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneşli köyündeki bir tarlada daha önceden toplanmış 1 ton zeytinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmalar neticesinde R.B, Ü.A.Y, M.M. ve M.P. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B, Ü.A.Y. ve M.P, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Başsavcı, Kilis, Güncel
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