Kilis'te Hırsızlık İddiası
28 dakika önce
Kilis'te iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Kilis'te iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aslan Mahallesi Kafaf Çeşme Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinden bilgisayar çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayın şüphelisi olduğunu tespit ettikleri M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:44 Kaynak: AA
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