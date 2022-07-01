Polis ekiplerince 2 ay yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tescili farklı kişiye ait olduğu belirlenen plaka, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, şase numarası olmayan plakasız motosiklet ve motor bloku ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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