Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 20:22
Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2'si cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince 2 ay yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tescili farklı kişiye ait olduğu belirlenen plaka, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, şase numarası olmayan plakasız motosiklet ve motor bloku ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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