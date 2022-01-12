Kilis'te, hırsızlık ve uyuşturucu çetesine büyük darbe - Son Dakika

Kilis'te hırsızlık ve uyuşturucu çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, hırsızlık malzemeleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alınırken, 3'ü yavru 5 pitbull cinsi köpek de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde tüm şubelerin katılımıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi. Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen malvarlığına ve şahsa karşı işlenen suçlarda, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş şahıslar ile başta hırsızlık olmak üzere; Kamu Güvenliği ve Kamu Sağlığını tehdit eden Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde kullanan, Silahla Tehdit, Yağma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, suçlarını işleyen ve bu türden suçları organize olmuş bir şekilde işlediği değerlendirilen şahısların tespiti, yakalanması, adalete teslimi ile suçta kullanılan ve hırsızlık edilen suç unsuru malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla alınan arama kararına istinaden 9 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 119 gam esrar, 3 adet uyuşturucu madde düzeneği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet belgesiz kuru sıkı tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 6 adet av tüfeğine ait dipçik, namlu ve mekanizma, 2 adet av tüfeği şarjörü, 18 adet kesici alet bıçak, sallama, kılıç, 3 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 adet motosiklet iskeleti, 1 adet çalıntı plaka, 6 adet jant, 17 adet kamera başlığı, 1 adet LCD TV, 87 adet muhtelif marka ve modelde, tuşlu, dokunmatik cep telefonları, 67 adet muhtelif marka kol saati, 19 adet hoparlör,1 adet fotoğraf makinesi, 3 adet profesyonel kamera, 2 adet projektör, 4 adet bilgisayar monitörü, 1 adet dizüstü bilgisayar,1 adet teyp, 5 adet oto teyp başlığı, 1 adet hidrofor, 1 adet su dinamosu ile 20 kilo elektrik kablosu ile hırsızlık olduğu değerlendirilen çok sayıda ev gereçleri gümüş, bakır ve hırdavat parçalar elde geçirildi. Ayrıca aramada bulunan ve 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet Kanununa aykırı olarak beslenen, üretimi yasak olan 3 yetişkin 5 yavru Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınarak Belediye Hayvan Barınağına teslim edilmiş, her bir köpek için sahibine 14 bin 982 TL idari para cezası tatbik edildi.

Olayla ilgili olarak, M.C., Ş.C., H.B., E.M., hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, evden hırsızlık, 6136 SKM, M.H.S. Ö.B., M.B.A., E.K., M.K. ile Ö.B. gözaltına alındı. 4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 6 kişi ise adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. - KİLİS