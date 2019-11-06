Son Dakika Haberleri: Kilis'te hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Kilis'te hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Kilis'te hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kilis'te, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kilis'te, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin M.A.D. ve M.D. olduğunu belirledi.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gözaltına alınan iki zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Otomobilde yapılan aramada tabanca, şarjör, hırsızlık olayında kullanılan 2 anahtar ve 3,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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