Kilis'te hububat hasadı başladı

Kilis ve ilçelerinde 2020 yılı hububat hasadı başladı.



Kilis ve ilçelerinde mercimek, arpa, buğday hasadına başlandı. Sulanan arazilerde hasat biraz geç başlayacağı öğrenildi. 2020 yılı hububat hasadı kapsamında Kilis'e gelen biçer döverler, üreticilerin ekili alanlarına girmeye başladı. Bu yıl rekolte beklentilerinin üzerinde olduğu bildirildi. Hububat ekili alanların dönümünde 350-450 kilogram ürün alınması bekleniyor.



Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, hububat hasadında rekoltenin beklendiği gibi olduğunu ifade ederek, "Daha fazla verim alabilmek için 'anaç' tohum istiyoruz. Anaç tohum olmuş olsaydı dönümüne 150 kilogram fazla ürün alırdık. Mercimekte, buğday da, arpada, mısırda anaç tohum olduğu zaman 150 kilo dönümüne fazla ürün alabiliriz. Tahminiz dönüm başına 350-400 kilogram arpa, buğday bekliyoruz. Çiftçilerimiz üretim için ellerinden geleni yapıyorlar. Maliyetler pahayı, daha fazla destek verilmesini talep ediyoruz" dedi. - KİLİS