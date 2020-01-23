Kilis'te "Huzur ile Hızır" timleri görev başında
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Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Huzur ile Hızır timleri vatandaşın huzur ve güvenliği için mesire alanları başta olmak üzere halkın yoğunluğu olan yerlerde uygulamalarını sıklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Huzur ile Hızır timleri vatandaşın huzur ve güvenliği için mesire alanları başta olmak üzere halkın yoğunluğu olan yerlerde uygulamalarını sıklaştırdı.
Kilis il Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Motosiklet Asayiş (Huzur) ve Jandarma Motosikletli Trafik Timi (Hızır) Emniyet, Asayiş ve Trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla halkın güven ve huzuru için görev yapıyor.
Başta mesire alanları olmak üzere vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlerde yaya ve araçlar üzerinde uygulamalarını sıklaştırarak, denetimlerini sürdürüyor. - KİLİS
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