Kilis'te "Huzur ile Hızır" timleri görev başında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te 'Huzur ile Hızır' timleri görev başında - Son Dakika

Kilis'te "Huzur ile Hızır" timleri görev başında

18 dakika önce

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Huzur ile Hızır timleri vatandaşın huzur ve güvenliği için mesire alanları başta olmak üzere halkın yoğunluğu olan yerlerde uygulamalarını sıklaştırdı.

Kilis'te

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Huzur ile Hızır timleri vatandaşın huzur ve güvenliği için mesire alanları başta olmak üzere halkın yoğunluğu olan yerlerde uygulamalarını sıklaştırdı.


Kilis il Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Motosiklet Asayiş (Huzur) ve Jandarma Motosikletli Trafik Timi (Hızır) Emniyet, Asayiş ve Trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla halkın güven ve huzuru için görev yapıyor.


Başta mesire alanları olmak üzere vatandaşların yoğunluğunun olduğu yerlerde yaya ve araçlar üzerinde uygulamalarını sıklaştırarak, denetimlerini sürdürüyor. - KİLİS

Jandarma, Huzur, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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