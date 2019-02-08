Son Dakika Haberleri: Kilis'te "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

Kilis'te "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

24 dakika önce

Kilis'te, Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Kilis'te
Kilis'te, Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasının (KİTSO) konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ihracat teşvikleri, dahilde işleme rejimi, yurt dışı pazara giriş, markalaşma, kira ve tanıtım konularında bilgilendirme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının bakanlığın görev ve hizmetleri, ihracat teşvik ve destekleri, markalaşma, fuar destekleri gibi konularda firmaları yerinde ziyaret ederek sorun, görüş ve önerileri ilk ağızdan dinlemek olduğunu söyledi.

Tespit edilen sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Benli, kendi bakanlıkları dışında kalan sorunlar olması durumunda da ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıkların yeniden yapılandırıldığını, ekonomi ve gümrük ve ticaret bakanlıklarının tek çatı altında toplandığını anımsatan Benli, "Bu yapılanmayla birlikte hem iç, hem de dış ticaret tek çatı altında yürüyor. Bu bakanlık, iki bakanlığın görev ve hizmetlerinin daha hızlı, kolay ve etkin yürütülmesini sağlayacaktır inşallah. Amaç 81 ili tek tek dolaşıp, firmalarımızı yerinde görüp, sorunlarını alıp birinci ağızdan dinleyerek çözüm bulmak." diye konuştu.

Benli, bu kapsamda dün Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ettiklerini ve firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da Kilis'in yakın zamanda zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini dile getirdi.

Yaşanan süreçte ekonominin ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini ifade eden Celkanlı, "Kilis'in ekonomik anlamda yaşadığı bu sıkıntıları her mecrada anlatmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı

Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]