Son Dakika Haberleri: Kilis'te İkamet Yangını

Kilis'te İkamet Yangını

1 saat önce

Kilis'te, ikamette çıkan yangın söndürülürken, binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kilis'te, ikamette çıkan yangın söndürülürken, binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Helvacıoğlu Mahallesi TOKİ konutlarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, İtfaiye ekipleri 14 kişi binadan kurtardı. Kilis Belediye Başkanı Has an Kara, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Kara, İtfaiye ekiplerinin göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, "Helvacıoğlu Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen yangını başarılı bir şekilde söndürerek 14 kişiyi sağ sağlam tahliye ettik.Her zaman olduğu gibi her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.İşimizin başında vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa
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