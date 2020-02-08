Kilis'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

6 saat önce

KİLİS'te, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kilis'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı, System.String[]

KİLİS'te, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şıhmahsur kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde bulunan E.Y., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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