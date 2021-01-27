İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çiğdem Tilkioğlu idaresindeki 27 BIE 26 plakalı otomobil, Şeyh Mansur Kavşağı'nda Mesut Çekiç yönetimindeki 27 E 8999 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Çiğdem Tilkioğlu ile araçlarda bulunan Şenel Tilkioğlu ve Gülsüm Çekiç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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