Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, iki otomobilin kavşağı hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.T. yönetimindeki 27 BIE 26 plakalı Jetta marka otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 E 8999 plakalı Reno broadway otomobil Şeyh Mansur Kavşağına hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ç.T., otomobillerde bulunan Ş.T. ile G.Ç. yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.