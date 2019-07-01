Son Dakika Haberleri: Kilis'te İl Genel meclisi toplandı
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Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

1 saat önce

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı, System.String[]
Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın Başkanlığında toplanarak, Temmuz ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis, toplantılarının Temmuz'un ortasına kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlanacağı bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
Kilis, Güncel
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