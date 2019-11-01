Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.



İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın Başkanlığında toplanarak, Kasım ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinin oluşturulacak bütçesi için İl Özel İdaresi bütçesinden 150 bin TL katkı payı ödenmesi Plan ve Bütçe komisyonun raporu görüşüldü. Yaptırılacak okul için Milli Eğitim Müdürlüğüne arsa tahsis edilmesi konuları görüşüldü.



Meclis, toplantılarının Kasım ayı ortasına kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlanacağı bildirildi. - KİLİS