Kilis'te İl Genel meclisi toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te İl Genel meclisi toplandı - Son Dakika

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

6 saat önce

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı, System.String[]

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.


İl Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Ocak ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Musabeyli ilçesi Hasancalı köyünde yapılacak olan Sınırlı Sorumlu Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ilgili olarak 1/1000 ölçekli 1/1500 ölçekli nazım imar planlarının İmar ve Bayındırlık komisyonuna gönderildi. Elbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine 3 hayırsever üyenin belirlenmesi görüşüldü. İl Özel İdaresi norm kadro cetvelinde dolu ve boş kadro değişiklik yapılması konuları alındı. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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