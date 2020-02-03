Kilis'te İl Genel meclisi toplandı - Son Dakika

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.



İl Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Şubat ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Yol ve Ulaşım, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2019 yılı yatırım programına ilişkin Plan ve Bütçe raporu görüşüldü. İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında uygulanacak kira bedelleri, yol geçişleri, Asfalt plentinde üretim, satış bedellerinin tespitine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar Bayındırlık Komisyonun raporu görüşüldü.



AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi toplantısına ziyarette bulundu. - KİLİS