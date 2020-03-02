Kilis'te İl Genel meclisi toplandı - Son Dakika
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Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

6 saat önce

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı, System.String[]

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.


l Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Mart ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. 2019 yılı "Faaliyet Raporu" ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer tarafından İl Genel Meclisine sunuldu. Sümer, 2019 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin sunumunu yaptı - KİLİS

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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