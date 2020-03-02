Kilis'te İl Genel meclisi toplandı - Son Dakika

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı
6 saat önce
Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
l Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Mart ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. 2019 yılı "Faaliyet Raporu" ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer tarafından İl Genel Meclisine sunuldu. Sümer, 2019 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin sunumunu yaptı - KİLİS
Son Dakika Günlük burç yorumları 2 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak