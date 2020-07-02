Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika

Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı

Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

Kilis'te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.


İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı toplantısında İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde metruk ve harabe evler ile binaların yıkılması enkazlarının kaldırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşüldü. Hayırsever Abdurrahman Sinanoğlu tarafından bağışlanan arsanın İl Özel İdaresi adını tescili yapıldı. Bu alanın okul yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi görüşüldü. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Musabeyli ilçesi Karbeyaz köyündeki kapalı alanın Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis edilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı. - KİLİS

Bayındırlık, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te İl Genel Meclisi toplandı - Son Dakika Ekonomi

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