KİLİS'TE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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KİLİS'TE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

30.07.2022 13:37
KİLİS'TE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

KİLİS'te, inşaat halindeki binanın dördüncü katından düşen Suriye uyruklu işçi ağır yaralandı.

KİLİS'te, inşaat halindeki binanın dördüncü katından düşen Suriye uyruklu işçi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesinde meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapımı süren inşaatın 4'üncü katında çalışan ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, olayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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