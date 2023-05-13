Kilis'te korkunç cinayet! İnşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Kilis'te korkunç cinayet! İnşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

13.05.2023 21:32

Kilis'te, inşaat müteahhidi Rıdvan Kaplan, evinde 6 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kilis'te müteahhitlik yapan Rıdvan Kaplan'a (56) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kaplan'ın oturduğu Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki evine gitti.

6 KEZ BIÇAKLANDI

Eve giren ekipler, Rıdvan Kaplan'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun farklı yerlerinden 6 kez bıçaklandığı saptanan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİLİS'TE İNŞAAT MÜTEAHHİDİ EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaplan'ın cansız bedeni morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te korkunç cinayet! İnşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te korkunç cinayet! İnşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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