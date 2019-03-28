Kilis'te İpe Dolaşan Yabani Güvercin Kurtarıldı

Kilis'te, ayağı ipe dolaşan yabani güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis'te, ayağı ipe dolaşan yabani güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evin üçüncü katında ayağına ip dolanan yabani güvercinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Bölgeye gelen Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, üçüncü katta mahsur kalan yabani güvercini kurtararak tedavisi için Kilis Belediyesi veterinerlik birimine ulaştırdı.



Yabani güvercinin çırpınma sırasında oluşan yaralarının ve ayağındaki kırığın tedavisinin tamamlanmasının ardından kırlangıcın tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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