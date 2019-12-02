Son Dakika Haberleri: Kilis'te irfan sohbetlerinde medya ve gazetecilik konusu masaya yatırıldı
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Kilis'te irfan sohbetlerinde medya ve gazetecilik konusu masaya yatırıldı

6 saat önce

7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) her ay Kilis'in kültür insanlarının katılımıyla farklı bir konuda yapılan sohbetlerin bu ayki konusu "Kilis'te Yerel Medya ve Gazetecilik" oldu.

Kilis'te irfan sohbetlerinde medya ve gazetecilik konusu masaya yatırıldı, System.String[]

7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) her ay Kilis'in kültür insanlarının katılımıyla farklı bir konuda yapılan sohbetlerin bu ayki konusu "Kilis'te Yerel Medya ve Gazetecilik" oldu.


Moderatörlüğünü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'nun yaptığı Ahmet Çağlar'ın konuşmacı olarak yer aldığı sohbete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin de katıldı. Ahmet Çağlar konuşmasında kendini gazetecilik hayatına hazırlayan çocukluğuna ve gençlik yıllarına ait anılarını ve hayat tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Gazeteciliğe nasıl ve ne zaman başladığını da belirten Çağlar, gazetecilik anlayışını "Bu işin ününde değil ununda olduğu" sözleriyle ifade edip sahibi olduğu gazetenin tarihçesine yer vererek arşivden belgeler sundu. 1980'li ve 1990'lı yıllarda gazeteciliğin zorluklarına da değinen Çağlar, dinleyicilere bir haberin yapılma sürecini ve bu süreçte çektiği sıkıntıları anlattı. Gazetecilik ve matbaacılık arasındaki ilişkiye değinen Çağlar, gazeteciliğin siyasi ve sosyal hayat karşısında maruz kaldığı durumlara konuşmalarında yer verdi. Çağlar ayrıca, cezaevinde kaldığı döneme ait anılarına da değindi. Mehmet Akif Ersoy'un "Ressam Haklı" şiirini de okuyan Çağlar, Safahat isimli eserin önemine değinerek konuşmalarını tamamladı.


Sohbet sonunda konuşmacı Ahmet Çağlar'a Rektör Yardımcısı Çetin tarafından günün anısına teşekkür belgesi verildi. - KİLİS

Aralık, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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