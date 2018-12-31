Son Dakika Haberleri: Kilis'te İş Kazası: 1 Yaralı

Kilis'te İş Kazası: 1 Yaralı

27 dakika önce

Kilis'te, bir inşaatın ikinci katından beton döken işçi dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.

Kilis'te İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kilis'te, bir inşaatın ikinci katından beton döken işçi dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şıh Mehmet Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde bir evin ikinci katına beton döküldüğü sırada ismi öğrenilemeyen işçi üzerinde durduğu tahtanın kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Göçük olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yere düşün işçi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: İHA

İşçi, Kilis, 3. Sayfa
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