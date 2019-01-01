Kilis'te İş Kazası: 1 Yaralı

Kilis'te, bir inşaatın ikinci katından beton döken işçi dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.

Kilis'te, bir inşaatın ikinci katından beton döken işçi dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Şıh Mehmet Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde bir evin ikinci katına beton döküldüğü sırada ismi öğrenilemeyen işçi üzerinde durduğu tahtanın kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Göçük olduğu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yere düşün işçi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

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