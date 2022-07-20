KİLİS'TE, İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR ALEV ALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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KİLİS'TE, İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR ALEV ALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI

20.07.2022 15:02

KİLİS'te, iş makinesine çarpan TIR alev alarak yandı.

KİLİS'te, iş makinesine çarpan TIR alev alarak yandı. Kazada sürücüsü yaralanan TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Yasin Alkoç yönetimindeki 68 EN 858 plakalı TIR, Gülbaba Köyü yakınlarında çalışma yapan Mehmet Fatih Can operatörlüğündeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ı ön kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince TIR'daki yangın söndürülürken, yaralanan sürücü ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE, İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR ALEV ALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE, İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR ALEV ALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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