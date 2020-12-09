Kilis'te iş yeri önünde, kaldırımda, kalabalık halde sandalyede oturmak yasaklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

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