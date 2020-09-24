Kilis'te işe alınacak personel kura çekimiyle belirlendi - Son Dakika

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğüne alınacak 250 temizlik işçisi ve 78 özel güvenlik görevlisi kura çekimiyle belirlendi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Kilis için 328 kişilik kota belirlendi.

Temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımları için toplamda 3 bin 313 kişi başvuru yaptı.

İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak noter huzurunda kura çekimi düzenlendi.

Kurada adını gören adaylar büyük sevinç yaşarken, diğer adaylar da onların mutluluklarına ortak oldu.