Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde, ağırlıklı olarak Suriyelilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi.



Türkiye genelinde aralarında Kilis'in de bulunduğu 8 ilde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, FAO, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde gerçekleştirilen 'İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin ve Konuk Toplulukların Özgüvenlerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi' projesi çerçevesinde Kilis'te İstihdam Fuarı düzenlendi.



İstihdam fuarında bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında bugünkü etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "FAO ile birliğimiz 2018 yılında başladı. Antep fıstığı, genel sebzecilik, zeytincilik konularında 4 kurs açıldı. Bu kurslarımıza 25 kişiden oluşan guruplara alındı. Teknik ve uygulamalı eğitimler verildi. 100 kursiyerimiz kursa alındı, 99'u sertifika almaya hak kazanmıştır" dedi.



BM Gıda ve Tarım Örgütü Program Yetkilisi Sheikh Ahaduzzman yaptığı konuşmada, Suriyelilerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, istihdam kaynaklarının güçlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını ifade ederek, "Bu çalışmada, bizlere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR desteği de var. Göç İdaresinin desteği var. Özel sektör ile beraber hepimiz, Suriyelilerin hayatlarını iyileştirme çalışıyoruz. Projenin ası amacı, bu insanların sosyal durumlarının güçlendirilmesi, onlara istihdam olanaklarını sağlamaktır. Suriye'deki durum 9 yıla girmiştir. Bu süreçte ne yapabiliriz diye düşündük. Bunların durumunun iyileştirilmesi için faaliyetlere yöneldik" dedi.



Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, istihdamı korumak, geliştirmek, iş piyasasının ihtiyacı olan işçilerin yetiştirmek kurumlarının göreve olduğunu ifade ederek, "İlimizde kalan geçici de olsa bir düzen kuran geçimini temin etmek için uğraşan, göçmenlerin para kazanabileceği, ailesinin geçimini sağlayacağı her şeyden önemlisi, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak adına genel müdürlüğümüzün belirlediği politikalarla Suriyeli göçmenlerin verilen geçici koruma belgesi ile aktif iş gücünden faydalanabiliyorlar" dedi.



Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canaslan da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü işbirliği ile geçen yıldan bu yana proje uygulandığını belirterek, "Konu istihdam olunca çiftçilerin durumunun iyileştirilmesi gerekiyor. Bu konuda ciddi yatırımların yapılması gerekiyor. Pilot projeler ile uygulanması gerekiyor. Kilis'te sebze işi ile uğraşanlar, genelde açık sebzecilik ile uğraşıyor. Sere örtü altı yetiştiriciliği çok azdır. Buda istihdamı bir nebze de olsa durduruyor. Yaz döneminde sebzeleri yetiştiriyoruz. Yaz döneminde istihdam sorunuz olmuyor. Kış döneminde istihdam etmek istediğimiz kişileri gerekli istihdamı yapamıyoruz" dedi.



Yapılan konuşmalardan sonra sertifika dağıtımı yapıldı. Programın gün boyunca devam edeceği bildirildi. - KİLİS