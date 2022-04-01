Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

01.04.2022 15:39
Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tamburalı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, izinsiz kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı. Kazı alanında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.C. ve S.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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