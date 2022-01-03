Kilis'te izinsiz sağlık hizmeti veren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te bir iş yerinde izinsiz sağlık hizmeti veren Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mercidabık Mahallesi'nde bir iş yerinde izinsiz sağlık hizmeti verildiği bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramada muayenehane olarak kullanılan odada çok sayıda tıbbi cihaza el konuldu, cihazlar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli R.S. ve H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.