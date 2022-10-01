Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Belenözü köyünde Kore Gazisi Ahmet Kılınç 'ı, Bektaşoğlu köyünde Kıbrıs Gazisi Resul Durna ve Karapınar köyünde şehit Yunus Emre Doğan 'ın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret - Son Dakika

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