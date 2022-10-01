Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret - Son Dakika
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Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret

01.10.2022 15:33

Kilis'te jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kilis'te jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Belenözü köyünde Kore Gazisi Ahmet Kılınç'ı, Bektaşoğlu köyünde Kıbrıs Gazisi Resul Durna ve Karapınar köyünde şehit Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan ekipler, çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Ahmet Kılınç, Jandarma, Dünya, Kilis, Kore, 3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret - Son Dakika
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