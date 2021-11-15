Kilis'te jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor - Son Dakika

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir" Projesi kapsamında kadınları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk alanında bulunan okul, cami, sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı.
Bilgi verilen kadınlardan 17 kişinin telefonuna KADES uygulaması yüklendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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