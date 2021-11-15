Kilis'te jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk alanında bulunan okul, cami, sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı.

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