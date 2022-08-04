Kilis'te, PKK/YPG'li terörist yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te, PKK/YPG'li terörist yakalanıp, tutuklandı

04.08.2022 14:36
Kilis'te, PKK/YPG'li terörist yakalanıp, tutuklandı

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/ YPG üyesi şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaparak, Kilis'te yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler adresini belirlediği şüpheliyi, düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Kilis, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te, PKK/YPG'li terörist yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te, PKK/YPG'li terörist yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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