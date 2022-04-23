Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı - Son Dakika
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Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

23.04.2022 11:07

Kilis'te jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy çocuklarını ziyaret etti.

Kilis'te jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy çocuklarını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7 köy okulunu, geçici işçi çadırlarını ve 2 engelli çocuğu ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen jandarma aracıyla okullara giden ekipler, okulun bahçesinde öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı.

Çocuklara Türk bayrağı, balon, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilendi.

Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı
Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı
Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı
Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

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Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı Ağrı'da jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı - Son Dakika


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