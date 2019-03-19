Kilis'te Jandarma Personeline Eğitim

Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri süresince görev yapacak jandarma personeline eğitim verildi.

Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri süresince görev yapacak jandarma personeline eğitim verildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince, bağlı birliklerde görevli personele uygulamalı olarak "Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi" verildiği belirtildi.



Eğitimlerin seçim sürecinde meydana gelebilecek olaylara müdahale amacıyla verildiği aktarılan açıklamada, "Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölük Komutanlığı personeli tarafından, bağlı birliklerinde görevli personele, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde meydana gelebilecek olaylara müdahale amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi uygulamalı olarak icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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