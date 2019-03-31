Son Dakika Haberleri: Kilis'te, Jandarma Tarafından Düzenlenen Operasyonda Patlayıcı ve Silah Ele Geçirildi

Kilis'te, Jandarma Tarafından Düzenlenen Operasyonda Patlayıcı ve Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda patlayıcı ve silah ele geçirildi(Tür: Yurt)

Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda patlayıcı ve silah ele geçirildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

Jandarma, Kilis, Güncel
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