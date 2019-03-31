Kilis'te, Jandarma Tarafından Düzenlenen Operasyonda Patlayıcı ve Silah Ele Geçirildi
1 saat önce
Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda patlayıcı ve silah ele geçirildi(Tür: Yurt)
Kilis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda patlayıcı ve silah ele geçirildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:31 Kaynak: DHA
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