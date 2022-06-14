Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 21:22

Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma ile ilgili şiirler okundu.

Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, jandarma teşkilatının yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Son yılarda hem teknoloji hem de personel bakımından çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Soytürk, Kilis'te de jandarmanın önemli hizmetler yaptığını kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit de jandarmanın başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Jandarmanın milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasındaki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını aktaran Akşit, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek, daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız." dedi.

Bomba arama ve narkotik köpeğiyle gösteri yapılan etkinlik, jandarma komando birliklerinin gösterisi, müzik dinletisi ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, diğer bazı protokol üyeleri, gazi ve şehit yakınları da katıldı.

Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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