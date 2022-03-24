Kilis'te jandarma "Yaşlılara Saygı Haftası"nda 108 yaşındaki kadını unutmadı - Son Dakika
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Kilis'te jandarma "Yaşlılara Saygı Haftası"nda 108 yaşındaki kadını unutmadı

24.03.2022 16:19
Kilis'te jandarma "Yaşlılara Saygı Haftası"nda 108 yaşındaki kadını unutmadı

Kilis'te jandarma ekipleri, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı hastanede ziyaret etti.

Kilis'te jandarma ekipleri, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı hastanede ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi gören 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı yanlarında götürdükleri çiçekle ziyaret etti.

Çağlı, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Ekipler, misafir oldukları Çağlı'nın hayır dualarını aldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te jandarma 'Yaşlılara Saygı Haftası'nda 108 yaşındaki kadını unutmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te jandarma "Yaşlılara Saygı Haftası"nda 108 yaşındaki kadını unutmadı - Son Dakika
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