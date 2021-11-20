Kilis'te jandarmadan engelli kız çocuğuna ziyaret - Son Dakika

Kilis'te jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında engelli bir kız çocuğunu ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Polateli ilçesine bağlı Ömeroğlu köyünde yaşayan engelli kız çocuğunu "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle ziyaret edilerek ona oyuncak bebek hediye etti.
Öte yandan devriye gezen ekipler, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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