Kilis'te jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te jandarmadan 'Güven Masası' uygulaması - Son Dakika

Kilis'te jandarmadan "Güven Masası" uygulaması

6 saat önce

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı.

Kilis'te jandarmadan

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uygulamanın karakollara yapılan müracaat, şikayet ve taleplerin alınarak ilgili birime doğru bir şekilde yönlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Vatandaşların güven verici bir şekilde karşılanmaları, doğru iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması amacıyla başlatılan "Güven Masası" uygulamasının Merkez İlçe ve Merkez Jandarma komutanlıklarında görevli personellerin İl Jandarma Alay Komutanlığı nizamiyesinde hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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