Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

13.06.2022 17:47
Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Jandarma tanıtım standı açıldı. Protokol üyeleri jandarma standını gezdikten sonra şehitler anısına lokma dağıtıldı. Jandarma ve öğretmenlerden oluşan karma grubun müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, protokol üyeleriyle yakından ilgilendi. - KİLİS

Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği
Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

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Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları Jandarma Teşkilatının yıl dönümü kutlamaları Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Kilis'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği - Son Dakika
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