Kilis'te jandarmanın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinliği

Jandarmanın Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Jandarma tanıtım standı açıldı. Protokol üyeleri jandarma standını gezdikten sonra şehitler anısına lokma dağıtıldı. Jandarma ve öğretmenlerden oluşan karma grubun müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, protokol üyeleriyle yakından ilgilendi. - KİLİS
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