Kilis'te JASAT ekipleri son bir ayda 27 olayı aydınlattı - Son Dakika
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Kilis'te JASAT ekipleri son bir ayda 27 olayı aydınlattı

04.04.2022 09:30
Kilis'te JASAT ekipleri son bir ayda 27 olayı aydınlattı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, son bir ayda 27 olayı aydınlattı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, son bir ayda 27 olayı aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde JASAT ekiplerince, 27 olay aydınlatarak bu kapsamda 51 şüpheliyi yakaladı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Bu süre zarfında ekiplerce, çeşitli suçlarından aranan 31 zanlı da gözaltına alındı, bunlardan haklarında 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası bulunan 18 hükümlü adli makamlarca tutuklandı.

Haklarında UYAP yakalama emri bulunan 29 zanlı ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te JASAT ekipleri son bir ayda 27 olayı aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te JASAT ekipleri son bir ayda 27 olayı aydınlattı - Son Dakika
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