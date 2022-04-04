Kilis'te JASAT ekipleri son bir ayda 27 olayı aydınlattı - Son Dakika

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, son bir ayda 27 olayı aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde JASAT ekiplerince, 27 olay aydınlatarak bu kapsamda 51 şüpheliyi yakaladı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Bu süre zarfında ekiplerce, çeşitli suçlarından aranan 31 zanlı da gözaltına alındı, bunlardan haklarında 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası bulunan 18 hükümlü adli makamlarca tutuklandı.

Haklarında UYAP yakalama emri bulunan 29 zanlı ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.